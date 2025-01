Atalanta, Retegui e Cuadrado danno appuntamento alla gara col Napoli

Bellanova e Kolasinac sì, Retegui e Cuadrado (oltre a Scamacca) non ancora. In vista della gara contro l’Udinese, sabato 11 gennaio (alle 15) in Friuli, l’Atalanta recupera l’esterno e il centrale e dà appuntamento alla fine della prossima settimana per il centravanti e il colombiano.