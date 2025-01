Atalanta a Riad per la Supercoppa italiana: Ruggerì c’è, Cuadrado no

Si va verso il 3-4-1-2 con Pasalic, De Ketelaere, Lookman, Samardzic e Brescianini in lizza per le tre maglie d’attacco

Per il resto l’impressione è che Gasperini possa schierare la squadra con il 3-4-1-2 senza un centravanti puro viste le defezioni per infortunio di Mateo Retegui e Gianluca Scamacca. Per i tre posti d’attacco in lizza cinque giocatori: Mario Pasalic, Charles De Ketelaere, Ademola Lookman, Lazar Samardzic e Marco Brescianini. Un ballottaggio anche in difesa con Isak Hien e Odilon Kossounou a giocarsi un posto nella retroguardia a tre con Sead Kolasinac e Berat Djimsiti. Per il resto Marco Carnesecchi fra i pali e la coppia Ederson e Marten de Roon in mediana.