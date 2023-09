Atalanta, rientrati quasi tutti i nazionali: si attende il ritorno in Italia di Musso

Ritorno a ranghi quasi completi in casa Atalanta. A eccezione di Musso, mercoledì 13 settembre sono rientrati tutti i nerazzurri impegnati con le nazionali nei giorni scorsi: dopo Koopmeiners, de Roon e Djimsiti, in campo a Zingonia già alla ripresa martedì 12, Gasperini ha ritrovato Kolasinac, Pasalic, Lookman, Holm, De Ketelaere, Scalvini e Ruggeri. Tutti hanno già lavorato in gruppo con l’eccezione dei due azzurri che si sono allenati a parte.