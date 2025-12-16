Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Dicembre 2025

Atalanta, ripresa a ranghi ridotti. Djimsiti, esami per valutare l’infortunio

CALCIO. Il difensore, uscito contro il Cagliari per un infortunio al flessore, potrebbe saltare solo il Genoa (domenica 21) o fermarsi per qualche settimana.

Il momento dell’uscita dal campo di Berat Djimsiti contro il Cagliari: problema al flessore per il difensore
(Foto di Afb)

Bergamo

Ripresa a ranghi ridotti, mercoledì 17 dicembre, per l’Atalanta. Il club ha infatti comunicato che ai giocatori è stato concesso un altro giorno di riposo dopo i tre inizialmente annunciati a seguito del successo sul Cagliari: a Zingonia, dunque, sia di mattina sia di pomeriggio lavoreranno solo gli infortunati e gli uomini rientrati da poco, quindi Bakker, Sulemana, Hien (che ha saltato il Cagliari per l’influenza), Scalvini e Bellanova (terapie per la lesione del bicipite femorale). Esami per Djimsiti, per definire l’infortunio al flessore destro rimediato nel match con i sardi. A seconda dell’esito (lesione o no) salterà il Genoa o dovrà fermarsi per qualche settimana.

Riflettori sulla difesa

Tutto il resto della squadra riprenderà giovedì 18 a Zingonia. Gli assenti per Genoa-Atalanta di domenica 21 (alle 20,45 a Marassi) sono Bakker e Bellanova più Lookman e Kossounou, partiti per la Coppa d’Africa. Si spera di recuperare Sulemana, mentre se Djimsiti dovesse dare forfait scatterebbe una situazione di precarietà in difesa: senza Kossounou ed eventualmente l’albanese, rimarrebbero quattro uomini per tre posti, Kolasinac, Ahanor, Hien e Scalvini.

