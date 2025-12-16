Atalanta, ripresa a ranghi ridotti. Djimsiti, esami per valutare l’infortunio

Ripresa a ranghi ridotti, mercoledì 17 dicembre, per l’Atalanta. Il club ha infatti comunicato che ai giocatori è stato concesso un altro giorno di riposo dopo i tre inizialmente annunciati a seguito del successo sul Cagliari: a Zingonia, dunque, sia di mattina sia di pomeriggio lavoreranno solo gli infortunati e gli uomini rientrati da poco, quindi Bakker, Sulemana, Hien (che ha saltato il Cagliari per l’influenza), Scalvini e Bellanova (terapie per la lesione del bicipite femorale). Esami per Djimsiti, per definire l’infortunio al flessore destro rimediato nel match con i sardi. A seconda dell’esito (lesione o no) salterà il Genoa o dovrà fermarsi per qualche settimana.