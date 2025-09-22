Atalanta, ripresa degli allenamenti. Sabato si gioca contro la Juve

Allenamento completo per chi non ha giocato o giocato poco contro i granata, seduta di scarico per tutti gli altri, eccezion fatta per gli infortunati.

Zalewski e Hien si sono sottoposti alle terapie del caso in attesa degli esami strumentali per capire quale sarà l’entità degli infortuni. Lavoro individuale per De Ketelaere, seduta sempre individuale ma in campo per Kolasinac ed Ederson.