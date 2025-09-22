Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025
Atalanta, ripresa degli allenamenti. Sabato si gioca contro la Juve
CALCIO. Seduta mattutina per l’Atalanta di Ivan Juric, dopo la vittoria di Torino i nerazzurri hanno svolto un allenamento al centro sportivo Bortolotti di Zingonia.
Allenamento completo per chi non ha giocato o giocato poco contro i granata, seduta di scarico per tutti gli altri, eccezion fatta per gli infortunati.
Zalewski e Hien si sono sottoposti alle terapie del caso in attesa degli esami strumentali per capire quale sarà l’entità degli infortuni. Lavoro individuale per De Ketelaere, seduta sempre individuale ma in campo per Kolasinac ed Ederson.
Scamacca, Bakker e Scalvini hanno invece svolto le terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Martedì 23 settembre giornata di riposo, gli allenamenti riprenderanno mercoledì quando i nerazzurri inizieranno a preparare la sfida di sabato prossimo contro la Juventus, in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium.
