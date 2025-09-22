Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 22 Settembre 2025

Atalanta, ripresa degli allenamenti. Sabato si gioca contro la Juve

CALCIO. Seduta mattutina per l’Atalanta di Ivan Juric, dopo la vittoria di Torino i nerazzurri hanno svolto un allenamento al centro sportivo Bortolotti di Zingonia.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Zalewski in campo contro il Torino
Zalewski in campo contro il Torino

Allenamento completo per chi non ha giocato o giocato poco contro i granata, seduta di scarico per tutti gli altri, eccezion fatta per gli infortunati.

Zalewski e Hien si sono sottoposti alle terapie del caso in attesa degli esami strumentali per capire quale sarà l’entità degli infortuni. Lavoro individuale per De Ketelaere, seduta sempre individuale ma in campo per Kolasinac ed Ederson.

Scamacca, Bakker e Scalvini hanno invece svolto le terapie per recuperare dai rispettivi infortuni. Martedì 23 settembre giornata di riposo, gli allenamenti riprenderanno mercoledì quando i nerazzurri inizieranno a preparare la sfida di sabato prossimo contro la Juventus, in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Ivan Juric
Juventus
Atalanta
Torino