Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati

Dopo la gara contro il Como i nerazzurri restano a riposo domenica 5 e lunedì 6 ottobre . La ripresa a ranghi ridotti, vista l’assenza di almeno otto nazionali, è prevista per martedì 7 a Zingonia .

Al ritorno del campionato, domenica 19 (alle 18) contro la Lazio alla New Balance Arena, Juric potrebbe ritrovare almeno De Ketelaere e Kossounou, convocati in nazionale ma in forse perché ai box, Scalvini e Zalewski. Sarà disponibile de Roon, assente col Como per squalifica.Resteranno da valutare Scamacca, Kolasinac e Bellanova.