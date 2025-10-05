Sport / Bergamo Città
Domenica 05 Ottobre 2025
Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati
CALCIO. Data la sosta per le Nazionali,i nerazzurri resteranno a riposo domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Per il ritorno del campionato, domenica 19 contro la Lazio, Juric spera di poter ritrovare almeno Kossounou, Cdk, Scalvini e Zalewski.
Benedetta sosta. Dopo aver stretto i denti nelle ultime gare per l’emergenza infortuni, la sospensione del campionato per gli impegni delle nazionali sembra arrivare a puntino in casa Atalanta per permettere a Juric di recuperare almeno una parte degli assenti.
Dopo la gara contro il Como i nerazzurri restano a riposo domenica 5 e lunedì 6 ottobre.La ripresa a ranghi ridotti, vista l’assenza di almeno otto nazionali, è prevista per martedì 7 a Zingonia.
Al ritorno del campionato, domenica 19 (alle 18) contro la Lazio alla New Balance Arena, Juric potrebbe ritrovare almeno De Ketelaere e Kossounou, convocati in nazionale ma in forse perché ai box, Scalvini e Zalewski. Sarà disponibile de Roon, assente col Como per squalifica.Resteranno da valutare Scamacca, Kolasinac e Bellanova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA