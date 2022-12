Atalanta, ripresi gli allenamenti. Gasperini premiato nella sua Grugliasco

L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti lunedì 5 dicembre a Zingonia , con un allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti dopo il weekend di riposo. Zappacosta, alle prese da tempo con un guaio al retto femorale, è l’unico infortunato e continua a lavorare a parte. Per il resto i nerazzurri sono al completo, eccezion fatta per i quattro giocatori in campo al Mondiale: il danese Joakim Maehle, uscito con la nazionale nella fase a gironi, sarà il primo a rientrare a Bergamo, ma non prima della prossima settimana , dopo qualche giorno di riposo. Mentre per Pasalic, de Roon e Koopmeiners l’avventura in Qatar continua.