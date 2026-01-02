Atalanta-Roma: in attacco tante possibilità per la fascia sinistra

Certezze dietro e in mezzo, tante soluzioni possibili in attacco (ma solo per un ruolo, gli altri due sembrano assegnati). È la situazione in casa Atalanta in vista del match con la Roma di sabato 3 gennaio alla New Balance Arena alle 20.45. Detto delle assenze certe degli infortunati Bakker e Bellanova e dei nazionali di Coppa d’Africa, Lookman e Kossounou, la squadra dovrebbe affrontare i giallorossi di Gian Piero Gasperini con un modulo 3-4-2-1 speculare a quello giallorosso.

Potrebbe essere il turno di Bernasconi

In difesa sembra tutto abbastanza deciso: Carnesecchi tra i pali, linea a tre formata, da destra a sinistra, da Djimsiti (favorito su Scalvini), Hien e Kolasinac. A centrocampo consueta accoppiata centrale Ederson-de Roon, qualche incognita in più sulle fasce: Zappacosta è recuperato e potrebbe giocare titolare a destra, pur non essendo da escludere la soluzione Musah. A sinistra potrebbero essere adatte le caratteristiche di Bernasconi. In avanti i punti fermi sono De Ketelaere a destra e Scamacca centrale, a sinistra tante le soluzioni: Zalewski, Mario Pasalic (già visto in quel ruolo contro l’Inter), oppure uno fra Samardzic e Sulemana, con Maldini più defilato.