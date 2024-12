Atalanta, Ruggeri fermo: salta la Lazio. Gasp all’Olimpico pensa al 3-4-1-2

Un altro forfait in casa Atalanta alla vigilia della gara contro la Lazio, in programma sabato 28 dicembre all’Olimpico, in programma alle ore 20,45. Si ferma Matteo Ruggeri, alle prese con una capsulite articolare post-trauma al primo dito del piede destro: nulla di preoccupante, ma a Roma Ruggeri non ci sarà.