Atalanta, Ruggeri verso l’Atletico Madrid. E a Bergamo arriva Sulemana in attacco

Giornata intensissima sul fronte calciomercato per l’ Atalanta . Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno è maturata un’operazione di cui finora non era circolata nessuna voce, ed è un’operazione che ha del clamoroso. Matteo Ruggeri , esterno sinistro zognese reduce da una stagione deludente, è sul punto di essere ceduto all’ Atletico Madrid di Simeone per una cifra che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro .

L’acquisto dell’attaccante Sulemana

Un’operazione che garantirebbe all’Atalanta una plusvalenza netta, essendo Ruggeri un prodotto del vivaio. Ovviamente la cessione aprirebbe lo spazio per un acquisto sulle fasce, considerato anche l’addio di Cuadrado sulla fascia destra. In serata l’Atalanta ha di fatto chiuso invece il primo vero acquisto di questo mercato, quello dell’attaccante Kamaldeen Sulemana dal Southampton per una cifra sui 17 milioni più bonus. Il giovane attaccante potrebbe essere annunciato a breve ed essere a disposizione di Juric già per l’inizio della preparazione, fra circa 20 giorni.