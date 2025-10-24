Sport / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025
Atalanta, sabato sera a Cremona: possibile turnover in tutti i reparti
CALCIO. La serie di incontri ravvicinati dell’Atalanta prosegue sabato 25 ottobre con la trasferta sul campo della Cremonese (fischio d’inizio alle 20,45). Possibile turnover in tutti i reparti per far rifiatare qualche titolare.
Bergamo
Terza partita in sette giorni per l’Atalanta che sabato 25 ottobre sarà di scena sul campo della Cremonese (fischio d’inizio alle 20,45). E con il successivo impegno già martedì (a Bergamo turno infrasettimanale di campionato con il Milan), Ivan Juric potrebbe fare un po’ di turnover per consentire a qualche titolare di rifiatare.
Emergenza rientrata
Con l’infermeria che si va gradualmente svuotando (assenti sicuri Bakker e Scalvini, probabilmente non ci sarà anche Kolasinc), finalmente il tecnico nerazzurro ha abbondanza in tutti i reparti: di conseguenza è difficile ipotizzare una formazione perché le alternative non mancano e Juric farà le sue scelte anche in base alla condizione dei giocatori e pensando agli impegni successivi.
In attacco le incertezze maggiori
L’incertezza regna soprattutto in attacco: mercoledì contro lo Slavia hanno giocato De Ketelaere, Lookman e Krstovic, ma con la Cremonese sperano in una maglia da titolare Samardzic, Sulemana e anche Scamacca, che dopo il rientro positivo in Champions a gara in corso, potrebbe tornare in campo anche in campionato. Ma anche negli altri reparti i ballottaggi sono numerosi. L’unica certezza è Carnesecchi in porta, per il resto bisognerà aspettare la formazione ufficiale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA