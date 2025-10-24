Atalanta, sabato sera a Cremona: possibile turnover in tutti i reparti

Emergenza rientrata

Con l’infermeria che si va gradualmente svuotando (assenti sicuri Bakker e Scalvini, probabilmente non ci sarà anche Kolasinc), finalmente il tecnico nerazzurro ha abbondanza in tutti i reparti: di conseguenza è difficile ipotizzare una formazione perché le alternative non mancano e Juric farà le sue scelte anche in base alla condizione dei giocatori e pensando agli impegni successivi.