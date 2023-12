Atalanta, con la Salernitana tornano i titolari: Muriel insidia De Ketelaere

Occhi puntati su Sead Kolasinac in casa Atalanta, ma le chance di recupero del bosniaco per la gara di lunedì 18 al Gewiss Stadium (ore 20,45) contro la Salernitana sembrano ridursi.Kolasinac è in progresso ma avverte ancora fastidio alla caviglia e al polpaccio: sarà decisivo l’allenamento di domenica 17 ma al momento sembra probabile che Gian Piero Gasperini decida di non rischiarlo rimandandone il rientro nel match pre-natalizio di sabato 23 a Bologna contro i rossoblù di Thiago Motta.