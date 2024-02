Atalanta, in salita il recupero di Koopmeiners: si scalda Pasalic

Sono in ribasso le quotazioni di Teun Koopmeiners in casa Atalanta, in vista della gara contro la Lazio, domenica 4 febbraio al Gewiss Stadium (ore 18). Anche venerdì 2 febbraio l’olandese ha svolto un allenamento individuale in palestra: il dolore alla caviglia sinistra non è ancora passato e le speranze di un suo rientro per il match contro i biancocelesti si riducono. Sarà decisiva la seduta di sabato 3: nel caso in cui Koop dovesse allenarsi in campo, Gian Piero Gasperini potrebbe recuperarlo in extremis; in caso contrario il suo forfait domenica 4 sarebbe pressoché certo. Venerdì 2 è rimasto ai box anche Adopo, alle prese con il mal di schiena. La sua disponibilità con la Lazio è in dubbio.