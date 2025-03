Atalanta, in salita il recupero di Retegui e Cuadrado. Al Franchi dirige Doveri

Si fa in salita il recupero di Retegui e Cuadrado in casa Atalanta per la gara di domenica 30 marzo al Franchi di Firenze (alle 15) contro la Fiorentina. Mercoledì 26 il capocannoniere nerazzurro, alle prese con una lieve lesione all’adduttore, si è limitato alle terapie,mentre il colombiano (lesione al bicipite femorale) si è allenato individualmente sul campo. Per entrambi le chance di rientro a Firenze si riducono, anche se resteranno sotto osservazione nelle prossime sedute.