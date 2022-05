Atalanta, Sartori saluta. Ufficiale l’arrivo di Congerton e D’Amico

Luca Percassi e Giovanni Sartori commossi fino alle lacrime, un clima di piena armonia tipico quando ci si lascia di comune accordo, i ringraziamenti reciproci per gli otto anni di crescita (anche quella reciproca) e del club. E alla fine della conferenza stampa con la quale l’Atalanta e il suo (ex) direttore tecnico Giovanni Sartori ieri hanno ufficializzato il loro divorzio, l’annuncio dell’amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi: «Vi posso dire che il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta è Tony D’Amico, che presenteremo a breve e che si occuperà del mercato italiano, in collaborazione con Lee Congerton preposto all’attività internazionale. A breve presenteremo entrambi» .