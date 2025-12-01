Sport / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025
Atalanta, Scalvini ancora ai box. Turnover contro il Genoa in Coppa Italia
CALCIO. Il difensore, ai box per un risentimento muscolare, va verso il forfait nella gara contro i rossoblù, mercoledì 3 dicembre (alle 15) alla New Balance Arena. Sportiello probabile titolare tra i pali, spazio a chi ha giocato meno.
Niente da fare per Giorgio Scalvini in casa Atalanta. Il difensore nerazzurro, ai box per un risentimento all’adduttore che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite, salterà anche la gara di Coppa Italia contro il Genoa, mercoledì 3 dicembre alla New Balance Arena (alle 15).
Verso il Genoa
Scalvini a parte, il tecnico Raffaele Palladino dovrebbe ricorrere a un robusto turnover, anche se non integrale. Tra i pali dovrebbe giocare Sportiello, in difesa sperano in una maglia da titolare Kolasinac e Ahanor, sugli esterni Zalewski e Bernasconi, in mediana Brescianini e Musah e davanti Sulemana, Samardzic, Maldini e Krstovic.
© RIPRODUZIONE RISERVATA