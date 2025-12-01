Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025

Atalanta, Scalvini ancora ai box. Turnover contro il Genoa in Coppa Italia

CALCIO. Il difensore, ai box per un risentimento muscolare, va verso il forfait nella gara contro i rossoblù, mercoledì 3 dicembre (alle 15) alla New Balance Arena. Sportiello probabile titolare tra i pali, spazio a chi ha giocato meno.

Marco Sportiello (qui in un’uscita nel precampionato) dovrebbe giocare dal 1’ contro il Genoa, nella sfida di Coppa Italia di mercoledì 3 dicembre a Bergamo
Marco Sportiello (qui in un’uscita nel precampionato) dovrebbe giocare dal 1’ contro il Genoa, nella sfida di Coppa Italia di mercoledì 3 dicembre a Bergamo
(Foto di Afb)

Niente da fare per Giorgio Scalvini in casa Atalanta. Il difensore nerazzurro, ai box per un risentimento all’adduttore che lo ha costretto a saltare le ultime tre partite, salterà anche la gara di Coppa Italia contro il Genoa, mercoledì 3 dicembre alla New Balance Arena (alle 15).

Verso il Genoa

Scalvini a parte, il tecnico Raffaele Palladino dovrebbe ricorrere a un robusto turnover, anche se non integrale. Tra i pali dovrebbe giocare Sportiello, in difesa sperano in una maglia da titolare Kolasinac e Ahanor, sugli esterni Zalewski e Bernasconi, in mediana Brescianini e Musah e davanti Sulemana, Samardzic, Maldini e Krstovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Giorgio Scalvini
Raffaele Palladino
Atalanta