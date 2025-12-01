Atalanta, Scalvini ancora ai box. Turnover contro il Genoa in Coppa Italia

Verso il Genoa

Scalvini a parte, il tecnico Raffaele Palladino dovrebbe ricorrere a un robusto turnover, anche se non integrale. Tra i pali dovrebbe giocare Sportiello, in difesa sperano in una maglia da titolare Kolasinac e Ahanor, sugli esterni Zalewski e Bernasconi, in mediana Brescianini e Musah e davanti Sulemana, Samardzic, Maldini e Krstovic.