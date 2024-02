Atalanta: Scalvini in dubbio per il recupero di mercoledì sera contro l’Inter

Niente riposo per l’Atalanta dopo il prezioso pareggio di domenica sul campo del Milan: mercoledì 28 febbraio i nerazzurri torneranno infatti al Meazza per il recupero contro l’Inter (fischio d’inizio alle 20,45, arbitro Andrea Colombo di Como, al var Di Paolo e Marini). Nella mattinata di lunedì 26 febbraio la squadra è tornata subito in campo con un lavoro di attivazione in palestra per tutti, poi chi ha avuto un buon minutaggio domenica sera ha effettuato il consueto scarico mentre chi è stato impiegato meno con il Milan ha svolto esercitazioni tecniche e partite a tema, a minutaggio e campo ridotti.