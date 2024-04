Atalanta, Scalvini fuori un mese, De Ketelaere ai box. Rebus attacco a Firenze

Un mese di stop per Scalvini, un mercoledì ai box per De Ketelaere . Il difensore azzurro e l’attaccante belga sono gli esclusi dalla lista dei 22 convocati da Gian Piero Gasperini per la semifinale d’andata di Coppa Italia, mercoledì 3 aprile a Firenze (ore 21, diretta su Italia 1) contro la Fiorentina.

Per Scalvini gli accertamenti svolti martedì 2 hanno evidenziato una «lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro» che costringerà il giocatore a restare ai box per almeno 3-4 settimane . A Firenze non ci sarà anche Cdk, sempre alle prese con i postumi distrattivi all’adduttore sinistro: l’obiettivo ora è il recupero per la gara col Cagliari, domenica 7.

Le variabili Pasalic e Lookman

Per il resto Gasp ha a disposizione l’intero gruppo, compreso Zappacosta che ha recuperato. Tra i pali è probabile la conferma di Carnesecchi, nel 3-4-1-2 il trio difensivo dovrebbe essere formato da Djimsiti, Hien e Kolasinac, sulle fasce Holm e Ruggeri sono favoriti su Hateboer e Zappacosta con il duo Ederson-de Roon in mediana. Il rebus, come quasi sempre, è l’attacco. Gasp dovrebbe rilanciare dal 1’ Koopmeiners sulla trequarti, confermare Scamacca centravanti e Miranchuk come «spalla». Ma Pasalic, brillante a Napoli, è in lizza per una maglia in mediana o sulla trequarti e la freschezza di Lookman in attacco potrebbe insidiare Miranchuk.