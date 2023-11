Atalanta, Scalvini non si allena: lombalgia. A rischio la sua presenza contro l’Inter

Il forte difensore era stato sostituito da Toloi nell’intervallo della partita di lunedì a Empoli per il riacutizzarsi di una lombalgia che lo sta tormentando da qualche tempo. Sembrava un problema momentaneo e invece alla ripresa della preparazione Scalvini non si allenato sempre per il mal di schiena e gli è stato prescritto il riposo oltre le terapie. Scatta dunque un moderato allarme in vista del derby nerazzurro considerato che prima dello scontro con la prima della classe ci saranno soltanto gli allenamenti di giovedì 2 e venerdì 3 e sarà proprio la rifinitura di venerdì a essere decisiva per l’impiego del difensore. Se non ce la farà, spazio ancora a Toloi.

Imbarazzo della scelta in attacco

Sicuramente contro l’Inter non ci saranno Touré (che ne avrà ancora per un paio di mesi dopo la rottura del retto femorale e la conseguente operazione chirurgica) e Palomino (out per circa un mese a causa della lesione di secondo grado a una coscia. In compenso mister Gasperini avrà l’imbarazzo della scelta in attacco e c’è curiosità per vedere quali saranno i giocatori sui quali punterà da titolare: in rialzo ci sono le quotazioni di Scamacca (che dovrebbe giocare di sicuro dopo la prestazione fenomenale contro l’Empoli), Lookman e Muriel, in ribasso quelle di De Ketelaere.