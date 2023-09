Atalanta, Scalvini e Ruggeri inossidabili in maglia azzurra

Che orgoglio per l’Atalanta veder indossare in pianta stabile a due suoi giovani la maglia azzurra sulle spalle. Giorgio Scalvini, 19 anni, gestito adesso da mister Spalletti e il ventunenne Matteo Ruggeri (Italia under 21) entrambi cresciuti nel prolifico settore giovanile di Zingonia. Il primo bresciano di Chiari; l’ altro bergamasco doc di San Giovanni Bianco.