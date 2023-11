Atalanta, Scalvini sulla via del recupero

Dopo Zappacosta, rientrato in gruppo mercoledì 1° alla ripresa post Empoli, anche Giorgio Scalvini è sulla via del recupero. Il difensore nerazzurro aveva giocato solo i primi 45’ della sfida di Empoli e nella ripresa era stato sostituito da Toloi a causa di una fastidiosa lombalgia. Mercoledì Giorgio era rimasto a riposo sottoponendosi alle terapie del caso, giovedì invece ha lavorato a parte. C’è dunque moderato ottimismo per la sua presenza da titolare nella supersfida contro la battistrada del campionato al Gewiss Stadium, ma una decisione sarà presa nella rifinitura di venerdì 3. In caso di forfait per il mal di schiena, ci sarà spazio per Toloi dal 1’.