Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina
CALCIO. Il difensore dovrebbe tornare titolare nella sfida a San Siro, sabato 14 marzo (alle 15). Palladino potrebbe ritrovare gli infortunati e tornare alla difesa a 3. Davanti Scamacca con uno tra Samardzic e Krstovic nel 3-4-1-2.
Scalvini possibile titolare, gli altri (ex) infortunati probabilmente in panchina. Una quasi certezza e parecchi dubbi in casa Atalanta, alla vigilia della gara contro l’Inter, sabato 14 marzo a San Siro (alle 15).
L’Atalanta verso l’Inter
Sarà la partita dei rientri, anche se parziali: Ederson, De Ketelaere e Raspadori dovrebbero essere convocati (ma la lista sarà resa nota sabato 14) e partire dalla panchina, con qualche chance in più per il brasiliano. Quasi certamente Palladino tornerà alla difesa a tre, con Scalvini, uno tra Djimsiti e Hien (lievemente favorito il primo) e probabilmente Ahanor, mentre sugli esterni si va verso la conferma di Zappacosta con uno tra Bellanova e Bernasconi sulla fascia opposta.
In mediana, salvo lancio di Ederson dl 1’, Palladino dovrebbe confermare de Roon e Pasalic, ma il croato potrebbe anche giocare avanzato a supporto di Scamacca e uno tra Samardzic e Krstovic. Con Pasalic mediano, sulla trequarti potrebbe agire Zalewski. Dubbio modulo: 3-4-2-1 o 3-4-1-2.
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