Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina

L’Atalanta verso l’Inter

Sarà la partita dei rientri, anche se parziali: Ederson, De Ketelaere e Raspadori dovrebbero essere convocati (ma la lista sarà resa nota sabato 14) e partire dalla panchina, con qualche chance in più per il brasiliano. Quasi certamente Palladino tornerà alla difesa a tre, con Scalvini, uno tra Djimsiti e Hien (lievemente favorito il primo) e probabilmente Ahanor, mentre sugli esterni si va verso la conferma di Zappacosta con uno tra Bellanova e Bernasconi sulla fascia opposta.