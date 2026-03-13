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Sport / Bergamo Città Venerdì 13 Marzo 2026

Atalanta, Scalvini torna dal 1’ con l’Inter. Ederson, Cdk e Raspadori in panchina

CALCIO. Il difensore dovrebbe tornare titolare nella sfida a San Siro, sabato 14 marzo (alle 15). Palladino potrebbe ritrovare gli infortunati e tornare alla difesa a 3. Davanti Scamacca con uno tra Samardzic e Krstovic nel 3-4-1-2.

Giorgio Scalvini in azione nel match col Sassuolo: sabato 14 marzo a San Siro contro l’Inter (alle 15) il difensore nerazzurro dovrebbe tornare in campo dal 1’
Giorgio Scalvini in azione nel match col Sassuolo: sabato 14 marzo a San Siro contro l’Inter (alle 15) il difensore nerazzurro dovrebbe tornare in campo dal 1’
(Foto di Afb)

Scalvini possibile titolare, gli altri (ex) infortunati probabilmente in panchina. Una quasi certezza e parecchi dubbi in casa Atalanta, alla vigilia della gara contro l’Inter, sabato 14 marzo a San Siro (alle 15).

L’Atalanta verso l’Inter

Sarà la partita dei rientri, anche se parziali: Ederson, De Ketelaere e Raspadori dovrebbero essere convocati (ma la lista sarà resa nota sabato 14) e partire dalla panchina, con qualche chance in più per il brasiliano. Quasi certamente Palladino tornerà alla difesa a tre, con Scalvini, uno tra Djimsiti e Hien (lievemente favorito il primo) e probabilmente Ahanor, mentre sugli esterni si va verso la conferma di Zappacosta con uno tra Bellanova e Bernasconi sulla fascia opposta.

In mediana, salvo lancio di Ederson dl 1’, Palladino dovrebbe confermare de Roon e Pasalic, ma il croato potrebbe anche giocare avanzato a supporto di Scamacca e uno tra Samardzic e Krstovic. Con Pasalic mediano, sulla trequarti potrebbe agire Zalewski. Dubbio modulo: 3-4-2-1 o 3-4-1-2.

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