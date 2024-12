Atalanta, Scalvini verso la convocazione con la Lazio. Cdk-Lookman in attacco

Mateo Retegui fuori, Giorgio Scalvini quasi dentro. Incassato il responso sul forfait del centravanti, ai box per 2-3 settimane per una lesione di primo grado al retto femorale sinistro, l’Atalanta può abbozzare un sorriso. Giovedì 26 dicembre alla ripresa degli allenamenti Scalvini ha parzialmente svolto la seduta in gruppo e la sua convocazione per la gara di sabato 28 a Roma contro la Lazio (alle 20,45) sembra sempre più probabile.

Per il difensore nerazzurro sarà decisivo l’ultimo allenamento a Zingonia, venerdì 27 prima della partenza per Roma, ma in caso di fumata bianca Scalvini potrebbe essere in panchina all’Olimpico.

In campo invece Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare il duo d’attacco De Ketelaere-Lookman nel probabile 3-4-1-2 con Pasalic favorito come trequartista, ma possono sperare in una maglia anche Samardzic e Zaniolo. In mediana torna de Roon dopo la squalifica scontata contro l’Empoli.