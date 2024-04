Atalanta, Scalvini verso il recupero: potrebbe rientrare già contro il Monza

Spiragli di ottimismo in casa Atalanta. Scalvini sta meglio e potrebbe partire per Monza, in vista della gara di domenica 21 aprile all’U-Power Stadium (ore 20,45). Sabato 20 il difensore nerazzurro ha svolto parte dell’allenamento con la squadra e in caso di segnali positivi nella rifinitura di domenica Gian Piero Gasperini potrebbe convocarlo e portarlo almeno in panchina in Brianza.