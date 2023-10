Atalanta, Scamacca è pronto: sarà convocato per la trasferta di Lisbona

Prima l’Europa League, poi la Serie A. L’operazione rientro di Gianluca Scamacca sembra completata. Il centravanti dell’Atalanta, reduce da due settimane di stop per un infortunio muscolare alla coscia sinistra, è pronto e mercoledì 4 ottobre partirà con la squadra per la trasferta di Lisbona in vista della gara di Europa League, giovedì 5, contro lo Sporting (alle 18.45).

Dopo il rientro in gruppo nell’allenamento di lunedì 2, l’attaccante romano ha regolarmente lavorato con la squadra nella seduta di martedì 3 e potrebbe essere in panchina all’Alvalade. Non è escluso che possa giocare uno spezzone di gara, anche in vista della gara di domenica 8 ottobre all’Olimpico con la Lazio.

De Ketelaere-Lookman verso la conferma