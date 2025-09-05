Atalanta, per Scamacca infiammazione al ginocchio: a rischio la ripresa di Campionato contro il Lecce

Non ci sono indicazioni sulla tempistica perché la situazione andrà monitorata quotidianamente, ma intanto sono scongiurati scenari peggiori.

Altri tre infortunati

L’Atalanta ha per il resto tre infortunati, Kolasinac e Bakker che si sono rotti il crociato (il primo rientrerà tra un paio di mesi, il secondo nel 2026) ed Ederson che è reduce dalla pulizia al ginocchio e resterà fuori fino a fine mese.

La settimana dell’Atalanta è finita: il weekend sarà di riposo, con ripresa lunedì mattina e il probabile rientro dei primi nazionali.