Sport / Bergamo Città
Venerdì 05 Settembre 2025

Atalanta, per Scamacca infiammazione al ginocchio: a rischio la ripresa di Campionato contro il Lecce

L’ATTACCANTE. Al centravanti dell’Atalanta è stata riscontrata una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca

Bergamo

Gianluca Scamacca si accinge ad affrontare un ciclo di terapie a seguito dei fastidi al ginocchio sinistro che l’hanno indotto a lasciare giovedì 4 settembre il ritiro della Nazionale. Al centravanti dell’Atalanta, nella mattinata di venerdì 5 settembre, è stata riscontrata una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare.

Scamacca rischia comunque di saltare la ripresa di campionato del 14 settembre col Lecce, la prima partita della Champions League il 17 in casa del Paris Saint-Germain e forse anche la trasferta col Torino del 21.

L’azzurro, classe 1999, è reduce da un anno di infortuni. Il 4 agosto 2024, la rottura del crociato anteriore proprio dello stesso ginocchio infiammato fin dal primo giorno del ritiro dell’Italia a Coverciano. Il primo febbraio, al rientro col Torino a Bergamo, la lesione alla giunzione muscolo tendinea del retto femorale destro.

Non ci sono indicazioni sulla tempistica perché la situazione andrà monitorata quotidianamente, ma intanto sono scongiurati scenari peggiori.

Altri tre infortunati

L’Atalanta ha per il resto tre infortunati, Kolasinac e Bakker che si sono rotti il crociato (il primo rientrerà tra un paio di mesi, il secondo nel 2026) ed Ederson che è reduce dalla pulizia al ginocchio e resterà fuori fino a fine mese.
La settimana dell’Atalanta è finita: il weekend sarà di riposo, con ripresa lunedì mattina e il probabile rientro dei primi nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Salute
Gianluca Scamacca
Atalanta
Lecce
Torino