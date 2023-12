Atalanta, Scamacca in pole per un posto dal 1’ in attacco contro il Lecce

Chi affiancherà in attacco Ademola Lookman (destinato a partire per la Coppa d’Africa a gennaio) è il quesito numero uno in casa Atalanta in vista della gara di sabato 30 al Gewiss Stadium alle 12.30 contro il Lecce del centravanti nerazzurro (di cartellino) Roberto Piccoli. Gianluca Scamacca sembra essere in pole-position per partire titolare dopo il rientro dall’infortunio e lo spezzone di gara giocato nel finale a Bologna, ma restano valide le alternative De Ketelaere e Muriel nel 3-4-1-2 di partenza.

Zappacosta e Ruggeri sulle corsie

Ai box Toloi, Palomino e Tourè, e l’ultimo cliente dell’infermeria Hateboer (lesione muscolare di 1° grado al soleo sinistro, stop di un mese), Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa, Zappacosta e Ruggeri sugli esterni, de Roon ed Ederson in mediana e Koopmeiners trequartista, con Pasalic jolly sia per la mediana sia per la trequarti. In porta è probabile la conferma di Carnesecchi ma venerdì 29 Gasp in conferenza stampa non ha svelato completamente i suoi piani lasciando almeno teoricamente uno spiraglio anche per Musso.