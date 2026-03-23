Atalanta, Scamacca resta in Nazionale. Gattuso: «Valutiamo giorno per giorno»
CALCIO. Nella settimana della sosta la ripresa in casa nerazzurra è fissata per mercoledì 25 marzo. Il bomber infortunato è a Coverciano, giovedì 26 a Bergamo alle 20,45 è previsto lo spareggio Mondiali con l’Irlanda del Nord.
Sosta lunga in casa Atalanta nella settimana delle nazionali. Dopo la vittoria casalinga contro il Verona, la ripresa per i nerazzurri è in programma m ercoledì 25 marzo a Zingonia con i 9 «superstiti» delle chiamate in nazionale. Al rientro in campionato, lunedì 6 aprile (alle 15) a Lecce contro i salentini, Palladino dovrà fare i conti con la probabile assenza di Gianluca Scamacca, ai box per una lesione muscolo-fasciale all’adduttore della coscia destra.
Il bomber ha saltato la gara contro il Verona ma è rimasto a Coverciano con la Nazionale di Rino Gattuso, attesa dallo spareggio per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 a Bergamo alle 20,45. Gattuso ha apprezzato la decisione e ha preso tempo anche se il forfait del centravanti nerazzurro è annunciato. «Scamacca ha un problema all’adduttore e lo valuteremo giorno per giorno», ha detto il ct che lunedì 23, al primo allenamento a Coverciano, ha perso anche Federico Chiesa. «A livello fisico aveva dei piccoli problemi, abbiamo deciso insieme», ha detto il ct che al suo posto ha convocato l’ex atalantino Nicolò Cambiaghi.
«Solo chi è senza sangue non sente la pressione»
«I miei giocatori non sono degli scappati di casa, qui c’è gente che ha vinto trofei, scudetti, è arrivata in finale di Champions e ha conquistato un Europeo. Per il resto è normale che ci sia pressione, solo chi è senza sangue non la sente», ha ringhiato Gattuso nella speranza che la gara con l’Irlanda del Nord regali il pass per la gara decisiva, martedì 31 contro il Galles o la Bosnia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA