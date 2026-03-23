Atalanta, Scamacca resta in Nazionale. Gattuso: «Valutiamo giorno per giorno»

Il bomber ha saltato la gara contro il Verona ma è rimasto a Coverciano con la Nazionale di Rino Gattuso, attesa dallo spareggio per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, giovedì 26 a Bergamo alle 20,45. Gattuso ha apprezzato la decisione e ha preso tempo anche se il forfait del centravanti nerazzurro è annunciato. «Scamacca ha un problema all’adduttore e lo valuteremo giorno per giorno», ha detto il ct che lunedì 23, al primo allenamento a Coverciano, ha perso anche Federico Chiesa. «A livello fisico aveva dei piccoli problemi, abbiamo deciso insieme», ha detto il ct che al suo posto ha convocato l’ex atalantino Nicolò Cambiaghi.