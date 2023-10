Atalanta, Scamacca e Scalvini possibili novità con l’Empoli. Bonfanti con i grandi

Scamacca e Scalvini si candidano per una maglia da titolare contro l’Empoli . Dopo lo spezzone di gara contro lo Sturm Graz in Europa League, il centravanti e il centrale nerazzurro potrebbero essere tra le novità dell’Atalanta nella gara al Castellani, lunedì 30 ottobre , contro i toscani. Ma dopo due gare ravvicinate tra campionato e coppa europea sulle decisioni definitive di Gian Piero Gasperini peserà anche la variabile della condizione fisica.

Bonfanti con i grandi

Nel frattempo, ai box Tourè (fuori sino a fine anno per la rottura del tendine del retto femorale della coscia destra) e Palomino (fuori per un mese per la lesione di secondo grado alla coscia sinistra), la novità in casa nerazzurra è il giovane Bonfanti: il 20enne difensore centrale dell’Under 23 resterà stabilmente aggregato alla prima squadra fino al rientro di Palomino.