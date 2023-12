Atalanta, Scamacca si ferma fino a Natale: allarme anche in attacco contro il Torino

L’incubo degli infortuni continua in casa Atalanta . Alla vigilia della gara contro il Torino, lunedì 4 dicembre all’Olimpico Grande Torino (20,45), si ferma Gianluca Scamacca . Il centravanti è alle prese con una l esione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra e resterà ai box per 20-25 giorni . Scamacca salterà perciò la gara contro i granata e quelle successive contro il Milan, il Raków in Europa League, e la Salernitana, con qualche chance di rientro contro il Bologna (il 23 dicembre) o contro il Lecce (il 30).

La variabile del modulo

La tegola Scamacca è l’ultima in ordine di tempo per Gian Piero Gasperini che è già costretto a rinunciare a Toloi e Palomino in difesa, mentre Kolasinac figura tra i 24 convocati (con i giovani Bonfanti, Mendicino e Cisse) ma resta in dubbio per il risentimento al polpaccio. Con Kolasinac in campo, Gasperini dovrebbe confermare il consueto 3-4-2-1 con Djimsiti e Scalvini a completare la difesa. In caso di forfait del bosniaco Gasp potrebbe arretrare in difesa de Roon o passare al 4-2-3-1 d’emergenza. In attacco, fuori Scamacca e con De Ketelaere recuperato ma destinato alla panchina, potrebbe essere Muriel a giocare da punta centrale accanto a Lookman, ma c’è anche la carta Pasalic.