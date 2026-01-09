Atalanta, Scamacca va verso il recupero: probabile panchina con il Torino

Scamacca verso il sì, Kolasinac verso il forfait in casa Atalanta per la gara contro il Torino, sabato 10 gennaio (alle 20,45) alla New Balance Arena. Dopo aver saltato la gara col Bologna per un edema al flessore destro, venerdì 9 il centravanti nerazzurro si è allenato con la squadra (allo stadio, a causa del ghiaccio sui campi di Zingonia) ed è in progresso, mentre Kolasinac , alle prese con i postumi distrattivi al legamento collaterale mediale, è rimasto ai box .

Anche per evitare rischi però Palladino potrebbe confermare Krstovic al centro dell’attacco, con Scamacca pronto a subentrare. Ai box Bakker e Bellanova, assenti Kossounou e Lookman, il tecnico nerazzurro dovrebbe riproporre la formazione schierata a Bologna, con Scalvini, Djimsiti e Ahanor davanti a Carnesecchi, de Roon-Ederson in mediana e Zappacosta e Bernasconi sugli esterni, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti. In difesa l’alternativa è Hien (al posto di Ahanor) nel caso in cui il Torino schieri Zapata al centro dell’attacco.