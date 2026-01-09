Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 09 Gennaio 2026

Atalanta, Scamacca va verso il recupero: probabile panchina con il Torino

CALCIO. Venerdì 9 gennaio il centravanti si è allenato con la squadra e dovrebbe essere disponibile sabato 10 (alle 20,45) alla New Balance Arena contro i granata. Palladino però dovrebbe confermare Krstovic dal 1’.

Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic (di spalle) contro il Genoa: il n.9 sembra recuperato ma con il Torino dovrebbe partire titolare il montenegrino
Gianluca Scamacca e Nikola Krstovic (di spalle) contro il Genoa: il n.9 sembra recuperato ma con il Torino dovrebbe partire titolare il montenegrino
(Foto di Afb)

Scamacca verso il sì, Kolasinac verso il forfait in casa Atalanta per la gara contro il Torino, sabato 10 gennaio (alle 20,45) alla New Balance Arena. Dopo aver saltato la gara col Bologna per un edema al flessore destro, venerdì 9 il centravanti nerazzurro si è allenato con la squadra (allo stadio, a causa del ghiaccio sui campi di Zingonia) ed è in progresso, mentre Kolasinac, alle prese con i postumi distrattivi al legamento collaterale mediale, è rimasto ai box.

Anche per evitare rischi però Palladino potrebbe confermare Krstovic al centro dell’attacco, con Scamacca pronto a subentrare. Ai box Bakker e Bellanova, assenti Kossounou e Lookman, il tecnico nerazzurro dovrebbe riproporre la formazione schierata a Bologna, con Scalvini, Djimsiti e Ahanor davanti a Carnesecchi, de Roon-Ederson in mediana e Zappacosta e Bernasconi sugli esterni, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti. In difesa l’alternativa è Hien (al posto di Ahanor) nel caso in cui il Torino schieri Zapata al centro dell’attacco.

