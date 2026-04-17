Atalanta, Scamacca verso una maglia da titolare con la Roma. Hien punta la Lazio

Hien, Sulemana e Rossi non recuperano, Scamacca verso una maglia da titolare al centro dell’attacco. La vigilia non ha regalato novità sostanziali in casa Atalanta in vista della gara contro la Roma dell’ex Gasperini, sabato 18 aprile all’Olimpico (alle 20,45).

Tra gli infortunati lo svedese sembra quello più vicino al rientro, che potrebbe avvenire mercoledì 22 nella semifinale di ritorno contro la Lazio a Bergamo, ma intanto a Roma al centro della difesa Palladino (42 anni oggi) dovrebbe confermare Djimsiti, con Scalvini e Kolanic a completare il trio nel 3-4-2-1. Scalvini non è al meglio, dovrebbe comunque giocare dal 1’ ma non è escluso un avvicendamento all’ultima ora con Kossounou, da tempo fuori dai titolari.