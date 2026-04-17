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Sport / Bergamo Città Venerdì 17 Aprile 2026

Atalanta, Scamacca verso una maglia da titolare con la Roma. Hien punta la Lazio

CALCIO. Lo svedese resta ai box (con Sulemana e Rossi) ma potrebbe rientrare mercoledì 22 aprile in Coppa Italia. Sabato 18 all’Olimpico (20,45) contro i giallorossi di Gasp il centravanti potrebbe tornare titolare nel 3-4-2-1.

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Atalanta, Scamacca verso una maglia da titolare con la Roma. Hien punta la Lazio
La carica di Raffaele Palladino, che ha compiuto 42 anni venerdì 17 aprile: il tecnico nerazzurro sfida il «maestro» Gasp sabato 18 all’Olimpico contro la Roma
(Foto di Afb)

Hien, Sulemana e Rossi non recuperano, Scamacca verso una maglia da titolare al centro dell’attacco. La vigilia non ha regalato novità sostanziali in casa Atalanta in vista della gara contro la Roma dell’ex Gasperini, sabato 18 aprile all’Olimpico (alle 20,45).

Tra gli infortunati lo svedese sembra quello più vicino al rientro, che potrebbe avvenire mercoledì 22 nella semifinale di ritorno contro la Lazio a Bergamo, ma intanto a Roma al centro della difesa Palladino (42 anni oggi) dovrebbe confermare Djimsiti, con Scalvini e Kolanic a completare il trio nel 3-4-2-1. Scalvini non è al meglio, dovrebbe comunque giocare dal 1’ ma non è escluso un avvicendamento all’ultima ora con Kossounou, da tempo fuori dai titolari.

Per il resto la formazione anti-Roma dovrebbe essere fatta, con Zappacosta e Bernasconi sugli esterni, il duo de Roon-Ederson in mediana, De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Scamacca. Scalpita però anche Raspadori che potrebbe insidiare Scamacca (e Krstovic) per il ruolo di centravanti ma soprattutto Zalewski sulla trequarti: in caso di lancio al 1’ Zalewski potrebbe arretrare a sinistra.

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