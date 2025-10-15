Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 15 Ottobre 2025

Atalanta: Scamacca, Zalewski e Scalvini, convocazione probabile per la Lazio

CALCIO. I tre si sono allenati regolarmente in gruppo per il secondo giorno di fila: nel match di domenica 19 alla New Balance Arena contro la Lazio dovrebbero esserci.

Nicola Zalewski, esterno polacco di 23 anni, dovrebbe essere convocato per la partita contro la Lazio
Nicola Zalewski, esterno polacco di 23 anni, dovrebbe essere convocato per la partita contro la Lazio
(Foto di Afb)

Per il match con la Lazio, che segna il ritorno del campionato ed è in programma domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena, i ranghi dell’Atalanta si rimpolpano e l’infermeria potrebbe svuotarsi in maniera significativa.

Atalanta verso la Lazio

Oltre a De Ketelaere, che ha giocato con il Belgio e si è rivisto a Zingonia, e a de Roon, che era assente per squalifica contro il Como, la bella notizia è che potrebbero essere della partita anche Scamacca, Zalewski e Scalvini. I tre hanno lavorato regolarmente in gruppo anche mercoledì 15, per il secondo giorno di fila, e ciò rende ormai molto probabile la loro convocazione. Dai nove indisponibili del match contro i lariani si potrebbe scendere a quattro, ma in realtà anche Kossounou e Bellanova sperano di rientrare. In questo caso sarebbero assenti solo i lungodegenti Kolasinac e Bakker.

Alla spicciolata stanno rientrando tutti gli atalantini in campo per le rispettive nazionali durante la pausa della Serie A: giovedì pomeriggio dovrebbero allenarsi anche gli ultimi tornati, Samardzic e Lookman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Nicola Zalewski
Gianluca Scamacca
Giorgio Scalvini
Atalanta