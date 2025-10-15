Atalanta: Scamacca, Zalewski e Scalvini, convocazione probabile per la Lazio

Atalanta verso la Lazio

Oltre a De Ketelaere, che ha giocato con il Belgio e si è rivisto a Zingonia, e a de Roon, che era assente per squalifica contro il Como, la bella notizia è che potrebbero essere della partita anche Scamacca, Zalewski e Scalvini. I tre hanno lavorato regolarmente in gruppo anche mercoledì 15, per il secondo giorno di fila, e ciò rende ormai molto probabile la loro convocazione. Dai nove indisponibili del match contro i lariani si potrebbe scendere a quattro, ma in realtà anche Kossounou e Bellanova sperano di rientrare. In questo caso sarebbero assenti solo i lungodegenti Kolasinac e Bakker.