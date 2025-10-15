Sport / Bergamo Città
Mercoledì 15 Ottobre 2025
Atalanta: Scamacca, Zalewski e Scalvini, convocazione probabile per la Lazio
CALCIO. I tre si sono allenati regolarmente in gruppo per il secondo giorno di fila: nel match di domenica 19 alla New Balance Arena contro la Lazio dovrebbero esserci.
Per il match con la Lazio, che segna il ritorno del campionato ed è in programma domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena, i ranghi dell’Atalanta si rimpolpano e l’infermeria potrebbe svuotarsi in maniera significativa.
Atalanta verso la Lazio
Oltre a De Ketelaere, che ha giocato con il Belgio e si è rivisto a Zingonia, e a de Roon, che era assente per squalifica contro il Como, la bella notizia è che potrebbero essere della partita anche Scamacca, Zalewski e Scalvini. I tre hanno lavorato regolarmente in gruppo anche mercoledì 15, per il secondo giorno di fila, e ciò rende ormai molto probabile la loro convocazione. Dai nove indisponibili del match contro i lariani si potrebbe scendere a quattro, ma in realtà anche Kossounou e Bellanova sperano di rientrare. In questo caso sarebbero assenti solo i lungodegenti Kolasinac e Bakker.
Alla spicciolata stanno rientrando tutti gli atalantini in campo per le rispettive nazionali durante la pausa della Serie A: giovedì pomeriggio dovrebbero allenarsi anche gli ultimi tornati, Samardzic e Lookman.
© RIPRODUZIONE RISERVATA