Atalanta, scatta l’operazione Udinese. Lookman cerca il pass in Coppa d’Africa

Riposo finito, rotta verso l’Udinese. Dopo una settimana «leggera» per il rinvio della gara contro l’Inter impegnata in Supercoppa e la domenica di riposo, lunedì 22 gennaio a Zingonia l’Atalanta riprenderà gli allenamenti in vista della sfida contro i friulani, sabato 27 al Gewiss Stadium (alle 15). Gian Piero Gasperini dovrebbe avere a disposizione gran parte della rosa: de Roon giocherà col tutore dopo l’intervento chirurgico alla mano sinistra, Toloi ha smaltito l’influenza e Touré è ormai in gruppo e spera nell’esordio in campionato.