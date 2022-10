Atalanta, schieramento rebus per Empoli. Tre grandi ballottaggi per mister Gasperini

In una situazione normale non ci sarebbero dubbi perché Musso, Toloi e Zapata sono tre pilastri dell’Atalanta, il problema è che sono appena guariti dai loro infortuni e dunque potrebbe esserci qualche dubbio sulla loro tenuta , naturalmente meno per Musso (che sta usando una mascherina protettiva per proteggere lo zigomo) non essendo un giocatore di movimento. Ecco perché individuare la squadra nerazzurra che Gasp presenterà a Empoli (si gioca domenica 30 ottobre alle 12,30) è un rebus ancora più complesso del solito.