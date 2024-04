Atalanta sempre vincente, Lookman fattore decisivo

Nell’ ultima uscita in campionato contro l’Empoli non è stata travolgente, ma molto cinica. Carnesecchi ha dovuto sbrigare solo lavoro di ordinaria amministrazione. Migliore in campo Lookman, autore anche con l’Empoli del gol della tranquillità, seguito a ruota da Tourè che si è procurato il rigore (realizzato da Pasalic) che ha sbloccato il risultato. Superando l’undici toscano i nerazzurri si sono ulteriormente avvicinati alla zona Champions. Bologna e Roma, infatti, non sono andate al di là di un pareggio.