Atalanta, si attende il rientro di De Ketelaere. A Pasquetta nerazzurri a Lecce
CALCIO. I nazionali sono rientrati alla base, il belga si riunirà alla squadra venerdì 3 aprile in vista della gara del giorno di Pasquetta, alle 15, contro i giallorossi. Ai box Hien e Scamacca, spazio dal 1’ a Djimsiti e Krstovic.
Tutti a casa o quasi. All’appello dei nazionali rientrati in casa Atalanta manca solo Charles De Ketelaere, tornato a Bergamo e atteso venerdì 3 aprile a Zingonia, in vista della ripresa del campionato, lunedì 6 aprile alle 15 a Lecce contro i giallorossi di Di Francesco.
Ai box Hien (postumi distrattivi al bicipite femorale sinistro) e Scamacca (lesione all’adduttore destro), a Lecce Palladino dovrebbe schierare Djimsiti al centro della difesa e l’ex Krstovic in attacco, supportato da De Ketelaere a destra e Raspadori o Zalewski a sinistra nel probabile 3-4-2-1.
In caso di promozione dal 1’ di Raspadori Zalewski potrebbe retrocedere sulla fascia sinistra che altrimenti vedrà in campo Bernasconi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA