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Sport / Bergamo Città Giovedì 02 Aprile 2026

Atalanta, si attende il rientro di De Ketelaere. A Pasquetta nerazzurri a Lecce

CALCIO. I nazionali sono rientrati alla base, il belga si riunirà alla squadra venerdì 3 aprile in vista della gara del giorno di Pasquetta, alle 15, contro i giallorossi. Ai box Hien e Scamacca, spazio dal 1’ a Djimsiti e Krstovic.

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Atalanta, si attende il rientro di De Ketelaere. A Pasquetta nerazzurri a Lecce
Nikola Krstovic in azione col Verona. Il montenegrino dovrebbe giocare dal’1 a Lecce la gara da ex: in Salento ha segnato 20 gol in 75 partite dal 2023 al 2025
(Foto di Afb)

Tutti a casa o quasi. All’appello dei nazionali rientrati in casa Atalanta manca solo Charles De Ketelaere, tornato a Bergamo e atteso venerdì 3 aprile a Zingonia, in vista della ripresa del campionato, lunedì 6 aprile alle 15 a Lecce contro i giallorossi di Di Francesco.

Ai box Hien (postumi distrattivi al bicipite femorale sinistro) e Scamacca (lesione all’adduttore destro), a Lecce Palladino dovrebbe schierare Djimsiti al centro della difesa e l’ex Krstovic in attacco, supportato da De Ketelaere a destra e Raspadori o Zalewski a sinistra nel probabile 3-4-2-1.

In caso di promozione dal 1’ di Raspadori Zalewski potrebbe retrocedere sulla fascia sinistra che altrimenti vedrà in campo Bernasconi.

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