Atalanta, si ferma Cdk: salta l’Udinese. Gasp lancia dal 1’ l’ex Samardzic

Brutte notizie in casa Atalanta, si ferma anche Charles De Ketelaere. Lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il belga che salta la gara di domenica 10 novembre al Gewiss Stadium (alle 12,30) contro l’Udinese ma potrebbe rientrare alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali. Cdk è stato convocato dal Belgio per gli impegni in Nations League, a partire dalla sfida con l’Italia di giovedì 14, ma dovrebbe restare a Bergamo così come Kolasinac, convocato dalla Bosnia: per lui lesione di primo grado al bicipite femorale destro e possibile rientro alla ripresa del campionato.