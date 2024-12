Atalanta, si ferma Cuadrado: il colombiano salta la gara col Milan

Guaio Cuadrado in casa Atalanta a poco più di 48 ore dalla gara contro il Milan , in programma venerdì 6 dicembre al Gewiss Stadium (20,45). Il colombiano si è fermato per un risentimento al flessore sinistro e nelle prossime ore saranno più chiare la natura e l’entità dell’infortunio.Ma nel frattempo Cuadrado salterà la gara contro i rossoneri.

Ai box Scamacca e Zappacosta, Gian Piero Gasperini ha abbondanza di soluzioni in difesa e in attacco. Djimsiti insidia Kolasinac, Kossounou e Hien per un posto nel trio davanti a Carnesecchi, mentre davanti si profila un ballottaggio Retegui-De Ketelaere per una maglia accanto a Lookman nel probabile 3-4-1-2 con Pasalic favorito per il ruolo di trequartista. In mediana confermati de Roon ed Ederson, con Bellanova e Ruggeri esterni.