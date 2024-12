Atalanta, si ferma Ruggeri: col Cesena spazio al baby Palestra e a Zaniolo

Ai box Scamacca e Scalvini, squalificato Cuadrado, contro i romagnoli Gian Piero Gasperini dovrebbe lanciare dal 1’ Rui Patricio in porta, Toloi in difesa e il baby Palestra a destra con Zappacosta a sinistra ma potrebbe non attuare un turnover esasperato. In difesa i big Djmsiti e Kossounou sono in vantaggio su Godfrey, mentre in mediana probabile l’impiego dal 1’ di de Roon, squalificato per la gara di campionato contro l’Empoli, con Pasalic favorito su Sulemana. In attacco probabile via libera a Samardzic e Brescianini alle spalle di Zaniolo con i titolari Lookman, De Ketelaere e Retegui in panchina. potrebbe essere arruolato anche il capocannoniere dell’Under 23 Vlahovic.