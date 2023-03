Atalanta, si lotta per l’Europa. Intanto godiamoci la tripletta di Højlund in Nazionale

Atalanta in corsa sia per la Champions che per l’Europa League. Lo dice la classifica, che vede la squadra a undici giornate dal termine del campionato staccata di tre lunghezze dalla numero uno delle competizioni europee e attualmente qualificabile per l’altra Coppa internazionale. E con ancora 33 punti in palio, ovvero una cifra per nulla avara. Certo, occhio all’inseguimento della Juventus che strada facendo potrebbe vedersi ridurre la pesantissima zavorra decisa dalla disciplinare. Ma rimaniamo al presente con l’Atalanta, ribadiamo, in piena lotta per pregustare le sfide europee. Rivivendo il film dell’ultima gara di campionato vinta al Gewiss Stadium con l’ Empoli è il caso di sottolineare la vitalità di capitan Toloi e compagni applauditi per giocate e atleticità venute meno nei quasi due mesi precedenti. Prova del nove, comunque, rimandata alla ripresa del campionato consumata la sosta per le partite della formazione azzurra. Appuntamento, quello, di sabato 1 aprile a Cremona contro avversari che ci impegneranno a fondo nell’intento di salvaguardare disperatamente la serie A. Intanto godiamoci la tripletta di Højlund all’esordio in nazionale con la Danimarca contro la Finlandia (3-1 il verdetto finale).