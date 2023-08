Atalanta, si parte col Sassuolo. Gasp: «Sarà gara vera, squadra difficile»

«L’Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire il reparto, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure. D uvan ha recuperato dal finale di stagione dello scorso anno, si è allenato con continuità : sotto l’aspetto della condizione sta meglio degli altri e per quanto mi riguarda domani (domenica, ndr) può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell’Atalanta» ha continuato il mister.

Un commento anche su Scamacca e De Keteleare: «Sono un po in ritardo di preparazione, sono gli ultimi arrivati: hanno grandi qualità e sono l’esempio di come la società abbia voluto investire forte per migliorare e ringiovanire il reparto offensivo». E ha aggiunto:« De Ketelaere anche in allenamento ci ha fatto vedere delle qualità, starà a noi nel tempo far emergere un giocatore che lo scorso anno non ha fatto benissimo. Quando il Milan sceglie giocatori li sceglie con criteri molto importanti. Ha la fortuna di aver lavorato con un allenatore bravissimo come Pioli, il processo di inserimento - come per Scamacca - sarà più rapido».