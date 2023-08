Atalanta, si punta su De Ketelaere da affiancare in attacco a Touré

Agosto costruttivo e definitivo per l’Atalanta chiamata a completare sul mercato le operazioni in vista del prossimo campionato. La storica plusvalenza, figlia della cessione di Højlud al Manchester, facilita ulteriori movimenti in entrata. Primo intervento l’ingaggio di un attaccante di spessore da affiancare al maliano Touré portato a Zingonia per circa 30 milioni di euro (un autentico record, la sua valutazione nella storia dell’ultra centenario club nerazzurro). Giocatore più gettonato a vestire la maglia nerazzurra è a questo punto il belga De Ketelaere lo scorso anno al Milan. Si tratta di un trequartista dotato di immense qualità tecniche che riportano a quelle degli indelebili Gomez e Ilicic. Una pedina ad hoc da mettere alle spalle del citato Touré. L’ arrivo del ventiduenne De Ketelaere coinciderebbe con le partenze di Zapata (richiesto con insistenza dal Monza) e di Muriel reduce da un campionato piuttosto deludente. All’appello mancano ancora un difensore che prenderebbe il posto di Demiral (con le valigie pronte da un bel po’) e del classico mediano. Permane il punto di domanda su Musso in quanto in rampa di lancio scalpita Carnesecchi rientrato oltremodo caricato dal prestito di Cremona.