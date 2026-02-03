Sport / Bergamo Città
Martedì 03 Febbraio 2026
Atalanta, si rivede in gruppo Bakker. Palladino con i big contro la Juventus
CALCIO. Martedì 3 febbraio l’olandese è tornato in gruppo dopo l’infortunio che lo ha messo ko a luglio. Giovedì 5 nei quarti di Coppa Italia a Bergamo (alle 21) il tecnico dovrebbe proporre la formazione titolare con Raspadori.
Mitchel Bakker è di nuovo in gruppo. La lieta notizia in casa Atalanta è il rientro nei ranghi dell’esterno olandese, fermo da luglio dopo la rottura del crociato e progressivamente tornato a calcare i campi con la Primavera e l’Under 23.
Verso la Coppa Italia
Bakker potrebbe essere tra i convocati per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, giovedì 5 febbraio alla New Balance Arena (alle 21). Nella partita secca contro i bianconeri Palladino dovrebbe impiegare la formazione migliore, tenendo conto anche dall’assenza per squalifica di Ahanor e de Roon lunedì 9 contro la Cremonese in campionato.
In difesa, Kolasinac potrebbe avere una chance dal 1’, a destra Zappacosta è favorito su Bellanova e in attacco Raspadori punta a una maglia da titolare a sinistra, accanto a De Ketelaere e Scamacca. L’alternativa all’ex Atletico è l’avanzamento di Zalewski nel tridente offensivo, con Bernasconi o Zappacosta alle sue spalle.
