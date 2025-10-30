Atalanta, sollievo per de Roon: niente lesione al flessore, non starà fuori a lungo

Marten de Roon , centrocampista e capitano dell’Atalanta sostituito nel primo tempo della partita contro il Milan di martedì 28 ottobre per una contrattura al flessore sinistro, non dovrà stare fuori a lungo: gli esami svolti giovedì 30 hanno infatti escluso lesioni muscolari, per cui è più vicina una sua convocazione per la partita di sabato 1 novembre con l’Udinese, in programma alle 15 al Bluenergy Stadium. Vista la situazione, comunque, difficilmente sarà schierato fra i titolari, anche perché all’orizzonte c’è l’importante match di Champions League a Marsiglia (mercoledì 5 novembre).

Modulo: 3-4-3 o 3-4-1-2

I due assenti certi per il match in Friuli sono dunque Bakker e Scalvini. Per quanto riguarda la formazione, Juric potrebbe rilanciare Djimsiti in difesa, al posto di uno tra Ahanor, Kossounou ed eventualmente Hien; sulle fasce, per due posti, Zappacosta, Bellanova, Zalewski e Bernasconi sono tutti in lizza, mentre in mezzo l’ipotesi è il tandem Ederson-Pasalic, con tridente offensivo formato da De Ketelaere e Lookman più uno fra Scamacca e Krstovic. L’alternativa è lo spostamento in avanti di Pasalic come trequartista nel 3-4-1-2, con uno tra Brescianini e Musah insieme a Ederson.