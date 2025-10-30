Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 30 Ottobre 2025

Atalanta, sollievo per de Roon: niente lesione al flessore, non starà fuori a lungo

CALCIO. Il capitano potrebbe essere convocato per la partita di Udine dell’1 novembre, ma difficilmente sarà rischiato come titolare. Anche perché le alternative ci sono.

L’olandese Marten de Roon, 34 anni, centrocampista e capitano dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Marten de Roon, centrocampista e capitano dell’Atalanta sostituito nel primo tempo della partita contro il Milan di martedì 28 ottobre per una contrattura al flessore sinistro, non dovrà stare fuori a lungo: gli esami svolti giovedì 30 hanno infatti escluso lesioni muscolari, per cui è più vicina una sua convocazione per la partita di sabato 1 novembre con l’Udinese, in programma alle 15 al Bluenergy Stadium. Vista la situazione, comunque, difficilmente sarà schierato fra i titolari, anche perché all’orizzonte c’è l’importante match di Champions League a Marsiglia (mercoledì 5 novembre).

Modulo: 3-4-3 o 3-4-1-2

I due assenti certi per il match in Friuli sono dunque Bakker e Scalvini. Per quanto riguarda la formazione, Juric potrebbe rilanciare Djimsiti in difesa, al posto di uno tra Ahanor, Kossounou ed eventualmente Hien; sulle fasce, per due posti, Zappacosta, Bellanova, Zalewski e Bernasconi sono tutti in lizza, mentre in mezzo l’ipotesi è il tandem Ederson-Pasalic, con tridente offensivo formato da De Ketelaere e Lookman più uno fra Scamacca e Krstovic. L’alternativa è lo spostamento in avanti di Pasalic come trequartista nel 3-4-1-2, con uno tra Brescianini e Musah insieme a Ederson.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
marten de roon
Atalanta