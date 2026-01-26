Atalanta: sollievo per Djimsiti, già smaltito l’affaticamento al flessore

Il giorno dopo la vittoria sul Parma porta buone notizie per Berat Djimsiti . Il difensore albanese, uscito a fine primo tempo del match vinto 4-0 contro i ducali a scopo precauzionale, ha già smaltito il lieve affaticamento al flessore: lunedì 26 gennaio si è infatti regolarmente allenato con i titolari di domenica (scarico in palestra).

Verso l’Union Saint-Gilloise

Mercoledì 28 alle 21, al Lotto Park di Anderlecht a Bruxelles, l’Atalanta affronta l’Union Saint-Gilloise nell’ultima partita del girone di Champions League con due soli assenti in quanto non in lista Uefa: Bakker , che sta perfezionando il recupero dalla rottura del crociato, e il neo acquisto Raspadori , che verrà inserito dall’eliminazione diretta. Bellanova , invece, potrebbe recuperare per il Belgio: martedì Palladino deciderà se portarlo con la squadra o se farlo rimanere a Zingonia per essere pronto domenica col Como.

Sostituto Raspadori, Lookman in pole

Nel match di Champions, assente come detto Raspadori, il favorito per la sostituzione è Lookman, l’alternativa è sempre Zalewski. Sperano in una maglia da titolare anche Krstovic e Kolasinac.