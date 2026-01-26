Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Atalanta: sollievo per Djimsiti, già smaltito l’affaticamento al flessore

CALCIO. Il difensore era uscito a fine primo tempo nel match vinto col Parma. Ci sarà per la partita di Champions sul campo dell’Union Saint Gilloise. Spera anche Bellanova.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il difensore albanese Berat Djimsiti, 32 anni: 27 presenze e un gol in questa stagione
Il difensore albanese Berat Djimsiti, 32 anni: 27 presenze e un gol in questa stagione
(Foto di Afb)

Il giorno dopo la vittoria sul Parma porta buone notizie per Berat Djimsiti. Il difensore albanese, uscito a fine primo tempo del match vinto 4-0 contro i ducali a scopo precauzionale, ha già smaltito il lieve affaticamento al flessore: lunedì 26 gennaio si è infatti regolarmente allenato con i titolari di domenica (scarico in palestra).

Verso l’Union Saint-Gilloise

Mercoledì 28 alle 21, al Lotto Park di Anderlecht a Bruxelles, l’Atalanta affronta l’Union Saint-Gilloise nell’ultima partita del girone di Champions League con due soli assenti in quanto non in lista Uefa: Bakker, che sta perfezionando il recupero dalla rottura del crociato, e il neo acquisto Raspadori, che verrà inserito dall’eliminazione diretta. Bellanova, invece, potrebbe recuperare per il Belgio: martedì Palladino deciderà se portarlo con la squadra o se farlo rimanere a Zingonia per essere pronto domenica col Como.

Sostituto Raspadori, Lookman in pole

Nel match di Champions, assente come detto Raspadori, il favorito per la sostituzione è Lookman, l’alternativa è sempre Zalewski. Sperano in una maglia da titolare anche Krstovic e Kolasinac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Berat Djimsiti
Raoul Bellanova
Atalanta
Union Saint Gilloise