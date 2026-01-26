Sport / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026
Atalanta: sollievo per Djimsiti, già smaltito l’affaticamento al flessore
CALCIO. Il difensore era uscito a fine primo tempo nel match vinto col Parma. Ci sarà per la partita di Champions sul campo dell’Union Saint Gilloise. Spera anche Bellanova.
Il giorno dopo la vittoria sul Parma porta buone notizie per Berat Djimsiti. Il difensore albanese, uscito a fine primo tempo del match vinto 4-0 contro i ducali a scopo precauzionale, ha già smaltito il lieve affaticamento al flessore: lunedì 26 gennaio si è infatti regolarmente allenato con i titolari di domenica (scarico in palestra).
Verso l’Union Saint-Gilloise
Mercoledì 28 alle 21, al Lotto Park di Anderlecht a Bruxelles, l’Atalanta affronta l’Union Saint-Gilloise nell’ultima partita del girone di Champions League con due soli assenti in quanto non in lista Uefa: Bakker, che sta perfezionando il recupero dalla rottura del crociato, e il neo acquisto Raspadori, che verrà inserito dall’eliminazione diretta. Bellanova, invece, potrebbe recuperare per il Belgio: martedì Palladino deciderà se portarlo con la squadra o se farlo rimanere a Zingonia per essere pronto domenica col Como.
Sostituto Raspadori, Lookman in pole
Nel match di Champions, assente come detto Raspadori, il favorito per la sostituzione è Lookman, l’alternativa è sempre Zalewski. Sperano in una maglia da titolare anche Krstovic e Kolasinac.
© RIPRODUZIONE RISERVATA