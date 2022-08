Atalanta, Soppy atteso per visite e firma. Demiral verso il rientro

Scocca l’ora di Beanou Junior Brandon Soppy. Il giovane esterno destro francese (vent’anni compiuti nel febbraio scorso) che l’Atalanta ha acquistato a titolo definitivo dall’Udinese per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro (9 milioni più bonus) è atteso a Bergamo nella giornata di giovedì 18 agosto per le visite mediche e la firma sul contratto. Difficile dire se sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per il match di domenica al Gewiss Stadium (ore 20,45) con il Milan, almeno per uno spezzone di partita. Il giocatore fisicamente dovrebbe essere comunque pronto: ha svolto regolarmente la preparazione con l’Udinese, con la quale si è allenato fino a martedì, e domenica scorsa ha giocato da titolare la prima di campionato con i bianconeri friulani proprio a San Siro contro il Milan.