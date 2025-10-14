Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 14 Ottobre 2025

Atalanta, sorpresa Scamacca: il centravanti si allena con la squadra

CALCIO. Martedì 14 ottobre, alla ripresa della preparazione, Juric ha ritrovato l’attaccante che sembra aver superato l’infiammazione al ginocchio. Il n.9 nerazzurro potrebbe essere a disposizione contro la Lazio, domenica 19 ottobre.

Gianluca Scamacca in azione a Parma, prima del nuovo stop. Dopo un mese e mezzo ai box, il centravanti sembra pronto per rientrare domenica con la Lazio
(Foto di Afb)

Ripresa con (lieta) sorpresa in casa Atalanta. Martedì 14 ottobre i nerazzurri hanno ritrovato Gianluca Scamacca. Il centravanti nerazzurro, ai box da un mese e mezzo per un’infiammazione al ginocchio sinistro, si è allenato in gruppo e se non dovessero esserci ricadute nei prossimi giorni dovrebbe tornare a disposizione di Juric già nel match di domenica 19 (alle 18) alla New Balance Arena contro la Lazio.

Con i biancocelesti dovrebbero rientrare anche Scalvini e Zalewski, oltre a De Ketelaere, impegnato lunedì sera col Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali. Restano in dubbio invece Kossounou e Bellanova, che continuano a lavorare sul campo da soli.

Nel frattempo martedì 14 sono rientrati a Zingonia Krstovic e Sulemana, oltre a Pasalic, mentre nell’allenamento di mercoledì 15 dovrebbero essere presenti Hien e Cdk e probabilmente Carnesecchi, Djimsiti e Samardzic. Lookman, rimasto con la Nigeria, è atteso tra mercoledì 15 e giovedì 16.

Bergamo
Sport
Calcio
Gianluca Scamacca
Atalanta