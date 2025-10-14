Atalanta, sorpresa Scamacca: il centravanti si allena con la squadra

Ripresa con (lieta) sorpresa in casa Atalanta. Martedì 14 ottobre i nerazzurri hanno ritrovato Gianluca Scamacca . Il centravanti nerazzurro, ai box da un mese e mezzo per un’infiammazione al ginocchio sinistro, si è allenato in gruppo e se non dovessero esserci ricadute nei prossimi giorni dovrebbe tornare a disposizione di Juric già nel match di domenica 19 (alle 18) alla New Balance Arena contro la Lazio .

Nel frattempo martedì 14 sono rientrati a Zingonia Krstovic e Sulemana, oltre a Pasalic, mentre nell’allenamento di mercoledì 15 dovrebbero essere presenti Hien e Cdk e probabilmente Carnesecchi, Djimsiti e Samardzic. Lookman, rimasto con la Nigeria, è atteso tra mercoledì 15 e giovedì 16.