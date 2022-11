Atalanta, sospiro di sollievo per de Roon: salta l’Inter, ma andrà ai Mondiali

Domenica 13 novembre al Gewiss Stadium (ore 12,30) Marten de Roon salterà la partita contro l’Inter, ma può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio è lieve, il Mondiale è in cassaforte . Venerdì 11 novembre per l’olandese è arrivata la conferma, con l’ufficializzazione della lista per la rassegna iridata al via domenica 20 novembre. De Roon è tra i 26 convocati dal ct van Gaal, che nella lista ha inserito anche Teun Koopmeiners . Come era prevedibile, non andrà ai Mondiali invece Hans Hateboer, già assente nel primo elenco stilato dal ct olandese.