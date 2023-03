Atalanta, sospiro di sollievo per Djimsiti: lesione di primo grado, torna dopo la sosta

Sospiro di sollievo (o quasi) in casa Atalanta per Berat Djimsiti . Il difensore nerazzurro, messo ko a Napoli da un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra, salterà la partita contro l’Empoli, venerdì 17 marzo al Gewiss Stadium (ore 20,45), ma si rivedrà subito dopo la sosta . Martedì 14 marzo Djimsiti si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore dovrebbe restare ai box per una decina di giorni e rientrare dopo la sosta, il primo aprile, nella trasferta di Cremona.